Семья географических наук таблица два столбика наука предмет изучения

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Физиология-наука,изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, иследующая причины, механизмы и закономерности жизнедеятельности организма и его взаимодействия с окружающей средой-теоретический медод изучения. Гигиена-отрасль медицины, разрабатывающая и внедряющая методы предупреждения болезней, изучает влияние разнообразных факторов окружающей среды и производства на здоровье человека-прикладной(практический)метод изуч. Психология-исследует психику человека