Семья географических наук таблица два столбика наука предмет изучения
География
Семья географических наук таблица два столбика наука предмет изучения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физиология-наука,изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, иследующая причины, механизмы и закономерности жизнедеятельности организма и его взаимодействия с окружающей средой-теоретический медод изучения. Гигиена-отрасль медицины, разрабатывающая и внедряющая методы предупреждения болезней, изучает влияние разнообразных факторов окружающей среды и производства на здоровье человека-прикладной(практический)метод изуч. Психология-исследует психику человека
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 спортсмена из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 из Италии. Поря...
Математика
Решите уравнения полностью (то есть с решением, а не только с ответом! без решения ??е приму!) 9*а-а+14=94 м+6*м-5=72 19*х-3*х+5=133 дам 3...