В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 спортсмена из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 из Италии. Порядок в котором выступают спортсмены ю, определяются жребием. Найдите вероятность ...

Математика

В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 спортсмена из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 из Италии. Порядок в котором выступают спортсмены ю, определяются жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен ю, выступающий последним, окажется из Франции

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