В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 спортсмена из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 из Италии. Порядок в котором выступают спортсмены ю, определяются жребием. Найдите вероятность ...
Математика
В соревнованиях по толканию ядра участвуют 6 спортсменов из Великобритании, 3 спортсмена из Франции, 6 спортсменов из Германии и 10 из Италии. Порядок в котором выступают спортсмены ю, определяются жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен ю, выступающий последним, окажется из Франции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего спортсменов 6 + 3 + 6 + 10 = 25 вероятность что последним будет один из французов = 3/25 = 0.12 или 12 %
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