Придумай заголовок и запиши его.Придумай, что произошло потом, идопиши 2-3 предложения.Как уйдёшь от ошибок. Вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка шевельнулся, потом шевельнулся ещё и ещё раз. -Клюёт -шепнул папа.
Русский язык
Придумай заголовок и запиши его.Придумай, что произошло потом, идопиши 2-3 предложения.Как уйдёшь от ошибок. Вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка шевельнулся, потом шевельнулся ещё и ещё раз. -Клюёт -шепнул папа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя рыбалка. -Подсекай!-продолжил он. Я дернул удочку и на крючке закачалась красивая блестящая рыба. - Это окунь- сказал папа. -Молодец, первый раз и сразу удача. Я был горд свой пойманной рыбой.
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