Придумай заголовок и запиши его.Придумай, что произошло потом, идопиши 2-3 предложения.Как уйдёшь от ошибок. Вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка шевельнулся, потом шевельнулся ещё и ещё раз. -Клюёт -шепнул папа.

Русский язык

Придумай заголовок и запиши его.Придумай, что произошло потом, идопиши 2-3 предложения.Как уйдёшь от ошибок. Вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка шевельнулся, потом шевельнулся ещё и ещё раз. -Клюёт -шепнул папа.

Автор: Гость