Помогите написать сочинение по картине "зимнее утро" Игоря Грабаря

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Художник Игорь Эммануилович Грабарь очень любил зиму и снег. В их изображении он находил невероятные возможности для художника. На первый взгляд, все зимой должно быть скучно, ведь белое покрывало полностью укрыло всю землю. Так какой должна быть картина? Сплошное белое пятно? Нужна только белая краска?!Но картины Грабаря доказывают обратное - нужно огромное число разных тонов, чтобы написать просто белый снег. Особенно хорош для этого синий. Вот картина "Зимнее утро". Яркий сине-голубой, лазурный преобладает здесь. Вся картина поражает своей чистой синевой. Такими синими кажутся снег и иней на ярком солнце в морозный день. В глазах рябит от этой безупречной синевы.