3° ю.ш. 34° в.д. - что это?
География
3° ю.ш. 34° в.д. - что это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южная широта и восточная долгота
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