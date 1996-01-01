Помогите кто чем сможет! 1) Укажите слово без окончания : а)дружок б)невежливо с) ??ешеход д)рассказ 2)Укажите прилагательное не имеющие краткой формы : а) ранний б) великий с) дорогой д) аккуратный 3) Пишется через дефис...

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Помогите кто чем сможет! 1) Укажите слово без окончания : а)дружок б)невежливо с) ??ешеход д)рассказ 2)Укажите прилагательное не имеющие краткой формы : а) ранний б) великий с) дорогой д) аккуратный 3) Пишется через дефис прилагательное : а) (горно) спасательный б) (конкурентно) способный с) (высоко) оплачиваемый д) (иссиня) чёрный 4) В словосочетании главное слово не выражено местоимением : а) кто-то из гостей б) каждый из присутствующих с) что-нибудь интересное д) какого-то незнакомца 5) НЕ с деепричастием пишется слитно в : а) (не) говоря ни слова б) (не) продумав маршрута с) (не) доумевая по этому поводу д) (не) чувствуя под собой ног 6) Слово с проверяемой безударной гласной в корне : а) кавалерия б) сирень с) увядание д) бандероль 7) Правильный вариант вопроса для построения словосочетания доказывать + существительное : а) что? б) за что? с) про что? д) о чём? 8) Укажите сочинительный союз : а) пока б) будто с) если д) также 9) Примыкание в словосочетании : а) каждый человек б) уходить рано с) работающий прибор д) проанализировал ситуацию 10) Союз, связывающий части сложного предложения : БЫЛ УЖЕ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ МАРТ, ОДНАКО ПО НОЧАМ ДЕРЕВЬЯ ТРЕЩАЛИ ОТ ХОЛОДА. Является: а) подчинительным б) противительным с) разделительным д) соединительным 11) Определите вид предложения? ИЗ ЛИПОВОЙ АЛЛЕИ, ВЕРТЯСЬ И ОБГОНЯЯ ДРУГ ДРУГА, ЛЕТЕЛИ ЖЁЛТЫЕ КРУГЛЫЕ ЛИСТЬЯ И ЛОЖИЛИСЬ НА МОКРУЮ ТРАВУ ЛУГА. а) бессоюзное б) сложносочинённое с) сложноподчинённое д) простое 12) Определите вид предложения? СОЛНЦЕ ВСТАЛО ВЫСОКО, И БЫЛО СВЕТЛО И ЖАРКО, КАК ДНЁМ. а) сложноподчинённое предложение б) простое предложение с обособленными членами с) простое предложение с однородными членами д) сложносочинённое предложение. 13) Укажите чем осложнено предложение? ПОДНЯВ ОТ ГАЗЕТЫ НЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНОЕ, КАК ПОКАЗАЛОСЬ КРАВЧУКУ, ЛИЦО , ЧЕЛОВЕК СКВОЗЬ СТЁКЛА ОЧКОВ СТРОГО ПОСМОТРЕЛ НА НЕГО. а) вводными словами и деепричастным оборотом б) обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом с) однородными членами и сравнительным оборотом д) деепричастным и сравнительным оборотом.

Автор: Гость