Написать по три слова в два столбика:в 1/ый столбик-слова, в которых гласную провер??ют путем изменения слова, в другой- слова, к которым надо родственные слова

Русский язык
Написать по три слова в два столбика:в 1/ый столбик-слова, в которых гласную провер??ют путем изменения слова, в другой- слова, к которым надо родственные слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Цветок- цвет Котёнок- кот Линейка- линия 2)Точилка - точит Слова - слово
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