Написать по три слова в два столбика:в 1/ый столбик-слова, в которых гласную провер??ют путем изменения слова, в другой- слова, к которым надо родственные слова

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Написать по три слова в два столбика:в 1/ый столбик-слова, в которых гласную провер??ют путем изменения слова, в другой- слова, к которым надо родственные слова

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