Написать рассказ об одном из созвездиий осеннего неба

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(извин если пишу не правильно) На осеннем небе примечательны три созвездия-Лев,Волопас и Дева.Мы возмём созвездие Льва.Чтобы увидеть созвездие льва, отыщем в южной части неба фигуру в виде серпа. Это голова и грудь "царя зверей".звёзды расположеные левее, образуют его туловище.