Вычислите вес бидона массой 1 кг с молоком массой 1 кг
Физика
Вычислите вес бидона массой 1 кг с молоком массой 1 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F тяж = P = mg, m = m1 + m2, P = 2 кг * 9,8 Н/кг = 19,6 Н
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