Вынесите общий множитель за скобки в выражении 18•16+3•34 и запишите полученное выр??жение
Математика
Вынесите общий множитель за скобки в выражении 18•16+3•34 и запишите полученное выр??жение
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Пожалуйста помогите! 1.Опиши процесс получения искусственных и синтетических волокон. 2. Сформулируйте различие при производстве искусственных и ...
Русский язык
Вставить и объяснить пропущенные буквы. Сочинить продолжение сказки, используя с??ова с приставками -при-пре- Пр…красным вечером Василисе Пр…мудрой...
Математика
Из коробки взяли 4 кубиков сколько кубиков надо положить в коробку чтобы не стало ??а Три кубика больше чем было сначала
Русский язык