Какое слово лишнее ? улов,арбуз,задача,народ.

Русский язык
Какое слово лишнее ? улов,арбуз,задача,народ.
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Гость:
Народ потому что отвечает на вопрос кто
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