Укажите на координатной оси все числа x , для каждого из которых верно не равенство : a) |x|lt;3 ; г) |3x|lt;7; ж) |2x-3|gt;5;
Математика
Укажите на координатной оси все числа x , для каждого из которых верно не равенство : a) |x|lt;3 ; г) |3x|lt;7; ж) |2x-3|gt;5;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) от -3 до 3 г) от -7/3 до 7/3 ж) от -1 до 4
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