Строки где дубровский презнается марье в любви

Литература
Строки где дубровский презнается марье в любви
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша ждала признания, и оно последовало. Дубровский открылся Маше, что он вовсе не француз Дефорж, а сын Андрея Гавриловича Дубровского, злейшего врага ее отца. Это?!?
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