Яркие яблочки с ярмарки для яночки- выпишите те гласные буквы которые командует п??едшествующими согласными . звучит твёрдо!

Русский язык
Яркие яблочки с ярмарки для яночки- выпишите те гласные буквы которые командует п??едшествующими согласными . звучит твёрдо!
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