На столе лежат грузы массой от 150 до 200 граммов включительно. Можно выбрать по 1 или несколько грузов массой и взвесить их. Сколько разных масс можно получить?
Математика
На столе лежат грузы массой от 150 до 200 граммов включительно. Можно выбрать по 1 или несколько грузов массой и взвесить их. Сколько разных масс можно получить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24714 50+49*2+48*3+47*4...
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