На столе лежат грузы массой от 150 до 200 граммов включительно. Можно выбрать по 1 или несколько грузов массой и взвесить их. Сколько разных масс можно получить?

Математика

На столе лежат грузы массой от 150 до 200 граммов включительно. Можно выбрать по 1 или несколько грузов массой и взвесить их. Сколько разных масс можно получить?

Автор: Гость