Из коробки взяли 4 кубиков сколько кубиков надо положить в коробку чтобы не стало ??а Три кубика больше чем было сначала

Математика

Из коробки взяли 4 кубиков сколько кубиков надо положить в коробку чтобы не стало ??а Три кубика больше чем было сначала

Автор: Гость