Из коробки взяли 4 кубиков сколько кубиков надо положить в коробку чтобы не стало ??а Три кубика больше чем было сначала
Математика
Из коробки взяли 4 кубиков сколько кубиков надо положить в коробку чтобы не стало ??а Три кубика больше чем было сначала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 кубиков надо положить,4+3
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