Вставить и объяснить пропущенные буквы. Сочинить продолжение сказки, используя с??ова с приставками -при-пре- Пр…красным вечером Василисе Пр…мудрой пр…снился пр…чудливый сон. Пр…забавные и пр…хорошенькие зайчата скакали впр…пры...

Гость: Гость:

Прекрасным(замечательным) вечером Василисе Премудрой(очень мудрой)приснился причудливый(забавный) сон. Презабавные(очень забавные)и прехорошенькие(весьма хорошенькие)зайчата скакали вприпрыжку(наречие,исключение) по поляне. Вдруг солнце закрыла преогромная(очень большая)туча. Это прилетел злой-презлой(оченьзлой) Змей Горыныч. Приземлился(приближение)он, присел(неполнота действия)на травку и призадумался(неполнота лействия). Приказал(неполнота действия)ему Кащей Василису Премудрую(очень мудрую)найти, припугнуть(неполнота действия), к нему привести(приближение). Но возникли на пути Змея Горыныча непреодолимые(весьма трудные) препятствия.В то же время к Василисе Премудрой шёл Иван царевич с преогромной просьбой о присоединении земель Кощея Бессмертного.Василиса Премудрая призадумалась над решением премудрой задачи.Но скоро её озарила преправильная мысль,которой она поделилась с преунывшим Иваном Царевичем. В этот момент прилетел Змей Горыныч с претвердым намерением припугнуть Василису,но,увидев Ивана,испугался,улетел в преогромные земли Кощея,чтобы рассказать о пребольшой проблеме.Кощей Бессмертный,как услышал об этом,стал презлющим и поссорился с Змеем ,что привело к потере презлодейского героя,как Кощей Бессмертный,потому что Горыныч все же нашел,то премаленькое место,где спрятана смерть его.