Помогите с геометрией. Не понимаю как решить эту задачу. Нужно найти угол CBA

Гость: Гость:

Угол а+ уг. в + уг. с= 180 градусов ( по теореме) угол а = углу д. ( углы при основании равны) значит угол в = 40 градусов. углы сва и два смежные. сумма смежных углов = 180 градусов значит 180 - 40 = 140 градусов. ответ: угол сва = 140 гр.