Помогите с геометрией. Не понимаю как решить эту задачу. Нужно найти угол CBA
Геометрия
Помогите с геометрией. Не понимаю как решить эту задачу. Нужно найти угол CBA
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол а+ уг. в + уг. с= 180 градусов ( по теореме) угол а = углу д. ( углы при основании равны) значит угол в = 40 градусов. углы сва и два смежные. сумма смежных углов = 180 градусов значит 180 - 40 = 140 градусов. ответ: угол сва = 140 гр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из коробки взяли 4 кубиков сколько кубиков надо положить в коробку чтобы не стало ??а Три кубика больше чем было сначала
Русский язык
Математика
На столе лежат грузы массой от 150 до 200 граммов включительно. Можно выбрать по 1 или несколько грузов массой и взвесить их. Сколько разных масс м...