написать сочинение на тему чем человек лучше животного
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написать сочинение на тему чем человек лучше животного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди и животные, какие же у них отличия? Люди могут сами достать и приготовить еду, а животные её только добывают. Люди имеют общий язык, а у каждой группы животных он разный: заяц никогда не поймёт, о чём ему хочет сообщить медведь, а волк так и не узнает, почему от него убегают животные. Человек развивается сам, он придумывает что-то новое и старается это усовершенствовать.
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