написать сочинение на тему чем человек лучше животного

Русский язык
написать сочинение на тему чем человек лучше животного
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди и животные, какие же у них отличия? Люди могут сами достать и приготовить еду, а животные её только добывают. Люди имеют общий язык, а у каждой группы животных он разный: заяц никогда не поймёт, о чём ему хочет сообщить медведь, а волк так и не узнает, почему от него убегают животные. Человек развивается сам, он придумывает что-то новое и старается это усовершенствовать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение 2/18+c=1-12/18
Ответить
Алгебра
Раскройте скобки чтобы получился квадратный трёх член -2(х-5)(х-2) С объяснением плиисс)
Ответить
Математика
500=200+X Как решается этот пример ?
Ответить
Английский язык
Номер 34 и 35 пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Напишите ,пожалуйста, сжатое изложение по этому тексту,от 3-его лица. Заранее спас??бо!) Вот текст: Как-то ранним летом я приехал в одну из за...
Ответить