500=200+X Как решается этот пример ?
Математика
500=200+X Как решается этот пример ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-200=300 х =300 вот
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Напишите ,пожалуйста, сжатое изложение по этому тексту,от 3-его лица. Заранее спас??бо!) Вот текст: Как-то ранним летом я приехал в одну из за...
Математика
За 3 дня из овощебазы вывезли весь картофель. В 2 день вывезли 5/12 и это больше чем в ??ервый на 3/16. сколько вывезли в первый день? ?? помогите ...
Русский язык
Прочитай выпиши словосочетания с главным словом казахстан докажи что казахстан главное слово словосочетания опредили смысловую и граматическую связ...