Найдите соответствия : 1) путь вокруг Африки 2) западный путь3)северо-западный путь4)северо- восточный А) плавание Васка да Гамы б) плавание В Баренца в) плавание Д Кабот г) плавание Х Колумба
История
Найдите соответствия : 1) путь вокруг Африки 2) западный путь3)северо-западный путь4)северо- восточный А) плавание Васка да Гамы б) плавание В Баренца в) плавание Д Кабот г) плавание Х Колумба
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2)западный путь 3)с-з путь 4)с-в
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