Найдите соответствия : 1) путь вокруг Африки 2) западный путь3)северо-западный путь4)северо- восточный А) плавание Васка да Гамы б) плавание В Баренца в) плавание Д Кабот г) плавание Х Колумба

История

Найдите соответствия : 1) путь вокруг Африки 2) западный путь3)северо-западный путь4)северо- восточный А) плавание Васка да Гамы б) плавание В Баренца в) плавание Д Кабот г) плавание Х Колумба

Автор: Гость