Сообщ. о Лермонтове плиз поиогите

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Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году. Отношения между его родителями не сложились, и воспитанием маленького Миши занималась его бабушка — Елизавета Алексеевна Арсеньева. Лермонтов окончил благородный пансион при Московском университете и сам Московский университет. Оттуда Лермонтов ушёл в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. После её окончания он стал офицером лейб-гвардии гусарского полка. В 1837 году на дуэли погиб А. С. Пушкин, и М. Ю. Лермонтов написал стихотворение «На смерть поэта» , за которое был выслан на Кавказ. Через несколько лет, в 1840 году, его опять высылают на Кавказ, где в 1841 году под Пятигорском он погиб на дуэли с Мартыновым. В своём творчестве М. Ю. Лермонтов ставит вопрос о нравственной стороне человеческой жизни, о правах человека, о судьбе и свободе. В ранней лирике сильны романтические мотивы, противоречие между героической натурой и действительным положением героя в обществе, которое в его подвигах не нуждается. В зрелой лирике лирический герой поэта охватывает чувством и разумом всю вселенную, жаждет обрести единство с природой и историей. Но это рассудочное желание, поэтому он всё равно остаётся чужд миру. В зрелой лирике эмоции поэта выражены более скупо, его анализ становится точнее и холоднее. Творчество М. Ю. Лермонтова характеризует духовная неуспокоенность, стремление к свободе, внутренней целостности и гармонии с миром.