Цитология – наука, которая изучает строение и функции 1) биополимеров 3) бактерий 2) макромолекул 4) клеток Двойная спираль ДНК образуется за счёт связей между 1) фосфорной кислотой и дезоксирибозой 2) комплементарными азотист...

Биология

Цитология – наука, которая изучает строение и функции 1) биополимеров 3) бактерий 2) макромолекул 4) клеток Двойная спираль ДНК образуется за счёт связей между 1) фосфорной кислотой и дезоксирибозой 2) комплементарными азотистыми основаниями 3) азотистыми основаниями и дезоксирибозой 4) аминокислотами и углеводами Размножение растений с помощью отводков называют 1) вегетативным 3) индивидуальным 2) почкованием 4) споровым Споры бактерий, в отличии от спор грибов, 1) служат приспособлением к перенесению неблагоприятных условий 2) выполняют функцию питания и дыхания 3) образуются в результате пологого размножения 4) необходимы для размножения и расселения на новые места Венами называют сосуды, по которым течёт кровь к 1) почкам 3) капиллярам 2) сердцу 4) головному мозгу Роль растений в биосфере состоит в 1) освобождении энергии 2) поглощении и использовании солнечной энергии 3) разрушении первичной продукции 4) превращении органических веществ в неорганические

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