Зробити письмово фонетичний розбір слова входять.

Українська мова
Зробити письмово фонетичний розбір слова входять.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение (x-5)(2x+7)=0
Ответить
Биология
Цитология – наука, которая изучает строение и функции 1) биополимеров 3) бактерий 2) макромолекул 4) клеток Двойная спираль ДНК образуется за с...
Ответить
Математика
Из двух одинаковых прямоугольников со сторонами 4 см и 6 см сложи один прямоугольн??к. рассмотри разные решения и сравни: 1) площади полученных пря...
Ответить
Математика
При каком значении а-корнем уравнения (а+1)х+8=х+а является число 5?
Ответить
Українська мова
Запиши речення за схемою .... ==== ... , ... , ... _____
Ответить