Зробити письмово фонетичний розбір слова входять.
Українська мова
Зробити письмово фонетичний розбір слова входять.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Цитология – наука, которая изучает строение и функции 1) биополимеров 3) бактерий 2) макромолекул 4) клеток Двойная спираль ДНК образуется за с...
Математика
Из двух одинаковых прямоугольников со сторонами 4 см и 6 см сложи один прямоугольн??к. рассмотри разные решения и сравни: 1) площади полученных пря...
Українська мова