Решите пожалуйста уравнение (x-5)(2x+7)=0
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение (x-5)(2x+7)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-5)(2х+7)=0 => в одном из выражения в скобках должно получиться 0 => допустим, что в первой скобке получилось 0, подставим число, удовлетворяющее решению => х-5=0 => х=5. Допустим 0 равно выражение во 2 скобке => 2х+7=0 => х=3,5 Ответ: х=5; 3,5
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