Прочитай выпиши словосочетания с главным словом казахстан докажи что казахстан главное слово словосочетания опредили смысловую и граматическую связь слов в словосочетании вставь пропущенные буквы

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Прочитай выпиши словосочетания с главным словом казахстан докажи что казахстан главное слово словосочетания опредили смысловую и граматическую связь слов в словосочетании вставь пропущенные буквы

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