Номер 34 и 35 пожалуйста.
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Номер 34 и 35 пожалуйста.
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1c 2 g 3 b 4 a 5 d 6 e 7f 35. Yours Mine Theirs Ours His Her
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