Раскройте скобки чтобы получился квадратный трёх член -2(х-5)(х-2) С объяснением плиисс)
Алгебра
Раскройте скобки чтобы получился квадратный трёх член -2(х-5)(х-2) С объяснением плиисс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2(х-5)(х-2)=-2(х²-2х-5х+10)= -2(х²-7х+10)=-2х²+14х-20 Сначала умножаем скобки друг на друга, упрощаем, теперь умножаем -2 на получившееся выражение.
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