Написать сочинение на высказывание чехова Хорош Божий свет.Одно только нехорошо- мы

Гость: Гость:

"Хорош Божий свет. Одно только нехорошо-мы" Я думаю смысл высказывания в том что. Бог создал идеальную планету, она просто прекрасна. Но люди, они портят, разрушают, нашу планету. Мы...делаем хорошо лишь для себя. Ведь все красоты нашей планеты, не вечны. Мы разрушаем леса, чтобы построить центры, магазины.Мы убиваем животных. И вот когда наших красот осталось совсем мало. Люди задумались, и стали оберегать и защищать нашу планету.Стали сохранять леса, строить заповедники, не убивать животных.