Помогите сделать синтаксический разбор преджения ребята принялись разглядывать друг друга и рассказывать о прошедших каникул
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Помогите сделать синтаксический разбор преджения ребята принялись разглядывать друг друга и рассказывать о прошедших каникул
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята - подлежащее принялись разглядывать - сказуемое друг друга - дополнение рассказывать - сказуемое о прошедших каникул - дополнение
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