Информатика 3 кл стр.34 задание 124

Информатика
Информатика 3 кл стр.34 задание 124
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Гость:
Ну выложи фотографию задания , тогда и ответим
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