Найдите щначение p по формуле p=40-7q при q=4

Математика
Найдите щначение p по формуле p=40-7q при q=4
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Гость:
P=40-7×4 p=12 Вот (очень легко)
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