Найдите щначение p по формуле p=40-7q при q=4
Математика
Найдите щначение p по формуле p=40-7q при q=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=40-7×4 p=12 Вот (очень легко)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Какие из этих слов пишутся слитно с НЕ, а какие раздельно? (не)большой (не)давним (??е)опасный (не)громкой (не)слыханное (не)скошенные с (не...
Математика
Реши задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли до 4000 метров в высоту ??олета этих птиц в километрах