Решить Уравнения : k:8= 836 + 398, a: (108 - 99) = 1043 - 264 .

Математика
Решить Уравнения : k:8= 836 + 398, a: (108 - 99) = 1043 - 264 .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) k:8=836+398     k:8=1234     k=1234х8     k=9872 2) а:(108-99)=1043-264     а:9=779     а=779х9     а=7011
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