Составь из слова виноград слово обозночаюшие солово ответяющие на вопрос сколько

Русский язык
Составь из слова виноград слово обозночаюшие солово ответяющие на вопрос сколько
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один, два. Сколько слов вообще нужно? И это должны быть именно числительные?
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