Составьте текст - описание природы (10 предложений) включая слова с приставками пре- при-.

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Вот один отрывок из рассказа "Ожидание".Если, конечно подойдет. " Вечереет. Жду на привокзальной площади приезда поезда. Время тянулось преимущественно не в мою пользу. Приблизившись, кто-то задел меня по плечу. Оглянувшись, увидел прекрасный образ, эта была она. Прильнув ко мне, она расплакалась. Встреча была немного причудливой. Мы прислонившись друг к другу простояли приблизительно полчаса. Наконец-то одумавшись, еле передвигая ногами, отправились вдоль по улице. Я долго перебирал подходящие слова для того вечера, но их как-будто выдуло прохладным, приморским ветром. . "