Написать сочинение по картине Осень.Охотник План# 1отнашение к осени (5предлож) 2 о леветане (2предлож) 3 эмоции глядя на картину(3 и выще) 4 1 план картины(5предлож описание) 5 2 план картины(5предлож описание) 6 вывод...

Русский язык
Написать сочинение по картине Осень.Охотник План# 1отнашение к осени (5предлож) 2 о леветане (2предлож) 3 эмоции глядя на картину(3 и выще) 4 1 план картины(5предлож описание) 5 2 план картины(5предлож описание) 6 вывод (5предлож)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень - одно из самых поэтичных времен года. Это любимое время года Пушкина. Один из самых известных русских художников тоже изобразил на своей картине осень. Левитан очень точно передал настроение и краски поздней осени. Небо хмурое, затянуто тучами. Одинокий охотник с собакой, а вокруг почти обнаженные деревья. на ещё зеленой траве местами лежит снег. Воздух, наверное холодный и очень чистый в лесу. От картины у меня приятная грусть. Хорошо осенью!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите ответить на вопрос Какими бывают предложения по наличию второстепенны?? членов?
Ответить
Русский язык
Отметь предложения в которых запятаы расставлены верно а) стоит на кургане у сам??й реки цветок, не сгибаемый ветром б) стразу за дачей начина...
Ответить
Русский язык
Рассказ за обедом Серебряковой
Ответить
Русский язык
Каким членом предложения является "само собой" в этой фразе:"Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама собой"?
Ответить
Химия
Визначення- Хімічний елемент-...
Ответить