Написать сочинение по картине Осень.Охотник План# 1отнашение к осени (5предлож) 2 о леветане (2предлож) 3 эмоции глядя на картину(3 и выще) 4 1 план картины(5предлож описание) 5 2 план картины(5предлож описание) 6 вывод...
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Написать сочинение по картине Осень.Охотник План# 1отнашение к осени (5предлож) 2 о леветане (2предлож) 3 эмоции глядя на картину(3 и выще) 4 1 план картины(5предлож описание) 5 2 план картины(5предлож описание) 6 вывод (5предлож)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень - одно из самых поэтичных времен года. Это любимое время года Пушкина. Один из самых известных русских художников тоже изобразил на своей картине осень. Левитан очень точно передал настроение и краски поздней осени. Небо хмурое, затянуто тучами. Одинокий охотник с собакой, а вокруг почти обнаженные деревья. на ещё зеленой траве местами лежит снег. Воздух, наверное холодный и очень чистый в лесу. От картины у меня приятная грусть. Хорошо осенью!
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