Помогите ответить на вопрос Какими бывают предложения по наличию второстепенны?? членов?

Русский язык
Помогите ответить на вопрос Какими бывают предложения по наличию второстепенны?? членов?
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Гость:
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