Помогите ответить на вопрос Какими бывают предложения по наличию второстепенны?? членов?
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Помогите ответить на вопрос Какими бывают предложения по наличию второстепенны?? членов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они бывают распространёнными
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