Написать сочинение рассуждение на тему язык помогите пожалуйста

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Русский язык оставался и есть сейчас языком поэтов и прозаиков, языком культуры и средством передачи народного достояния огромного культурного наследия от поколения к поколению. Закрадывается ощущение, что сейчас русский язык недооценен и его роль занижена, а то и вовсе им только и пользуются в своих корыстных целях современного общества, оставляя темные пятна бранных слов, замещая англоязычными и другими словами иностранных словарей, интернет жаргонизмом и "простословием". А ведь секрет Русского языка в том, что он удивительно гибок и богат, им могут общаться все сословия и одно и то же слово может звучать в десятках вариаций и значений. Так "В чем секрет русского языка", "Русского слова" и "Почему я люблю русский язык?" Давайте поразмышляем вместе, а рассуждения напишем в виде сочинения на тему: