Чем была вызвана необходимость церковной реформы
История
Чем была вызвана необходимость церковной реформы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимость единообразия церковных обрядов и богослужебных книг. За множество веков существования религии в россии, было допущено множество ошибок в богослужебных книгах, выполнялись неправильно церковные обряды. Реформы в свою очередь, возвращали религию в нужное русло, то есть к истокам, как это было принято еще в Византии
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