( физика) Почему при прополке сорняков нельзя выдергивать их из земли резко
Физика
( физика) Почему при прополке сорняков нельзя выдергивать их из земли резко
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Гость:
Потому что корни остаются
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