Поставьте глаголы в нужную форму

Английский язык
Поставьте глаголы в нужную форму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
To celebrate to looorjk
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