Зачем человек познает себя?
Обществознание
Зачем человек познает себя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы дать познать себя другим! Другими словами, чем больше человек познает себя, тем лучше и легче ему общаться с другими. Философский ответ. Если по другому, без этого не куда, если ты себя не узнаешь, не поймешь, чего ты стоишь и на сколько ты можешь раскрыться в жизни.
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