Зачем человек познает себя?

Гость: Гость:

Для того, чтобы дать познать себя другим! Другими словами, чем больше человек познает себя, тем лучше и легче ему общаться с другими. Философский ответ. Если по другому, без этого не куда, если ты себя не узнаешь, не поймешь, чего ты стоишь и на сколько ты можешь раскрыться в жизни.