Номер 6 сделайте пожалуйста

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Номер 6 сделайте пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Че такое мелкое фото
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