Сочинение - рассуждение на тему ,, культура личности в современной России,,

Гость: Гость:

За последние 15 лет идея детерминации развития личности путем разрешения внутренних и внешних противоречий, порожденная укоренившейся в отечественной педагогике естественно-научной парадигмой, сменилась на идеи самодетерминации, саморазвития, самостроительства, самоактуализации. Это привело к прочному внедрению концепций развития, связанных с гуманитарными науками. В ходе изучения различных аспектов этой проблемы была создана ценностно-смысловая концепция личности человека, определяющая сущность развития культуры личности через отношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции человеческого рода.