Сочинение - рассуждение на тему ,, культура личности в современной России,,
Обществознание
Сочинение - рассуждение на тему ,, культура личности в современной России,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За последние 15 лет идея детерминации развития личности путем разрешения внутренних и внешних противоречий, порожденная укоренившейся в отечественной педагогике естественно-научной парадигмой, сменилась на идеи самодетерминации, саморазвития, самостроительства, самоактуализации. Это привело к прочному внедрению концепций развития, связанных с гуманитарными науками. В ходе изучения различных аспектов этой проблемы была создана ценностно-смысловая концепция личности человека, определяющая сущность развития культуры личности через отношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции человеческого рода.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите, был на больничном 1 Расположите химические элементы в порядке: а ) возрастания неметаллических свойств: P ; S ; SI б) возрастания м...
Обществознание
К какому виду прав человека относится 45 статья Конституции РФ? К политическим, социальным, экономическим, гражданским или культурным правам челове...