Написать сочинение рассуждение на тему :"Цель жизни-добро" помогите пожалуйста (((

Гость: Гость:

Человек, у которого нет цели, как корабль без руля, так утверждает Томас Карлейль, шотландский писатель. Я согласен. Каждый человек должен иметь цель в жизни. Наличие цели дает нам предназначение в жизни. Прежде всего цели перед собой мы ставим для себя, своей семьи и своей страны. Наконец, я понял. Я хочу сделать мир лучше. Есть много вещей в мире, которые надо исправить. Есть люди умирающие от голода. Есть люди без дома. Наши реки отравлены. Некоторые страны на грани войны. Это только начало списка. Есть все, чтобы обычный человек вроде меня смог это сделать? Да. Я могу вкладывать свое время. Кем бы я не стала в будущем, я буду убеждена, что мое время было потрачено не зря. Сделать мир лучше, не значит, что я должна быть королем или президентом. Я все еще могу достичь своей цели, используя свой талант, чтобы выделить вещи, которые нуждаются в замене. У меня есть чутье для фотосъемки. Я буду использовать свой навык, чтобы захватить фотографии, которые пошлют мощный сигнал всему миру что-то изменить или исправить. Картинки рисуют тысячу слов. Мои фотографии будут способствовать повышению информированности в вопросах о проблемах. Создавая эти осведомленности, я могу неким образом помочь решить некоторые проблемы. Эта цель в жизни дает мне понять одно. Я буду жить не только для себя, но и для окружающих. Я должен делать все возможное во всем, чтобы сделать этот мир лучше. Но мне придется потрудиться.