Написать сообщение о спортсмене россии по лёгкой атлетике

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С золотой медалью вернулся с чемпионата России по легкой атлетике в помещениях спортсмен из Братска Владимир Краснов. Соревнования проходили с 23 по 25 февраля в Москве. Наш земляк пробежал 400 метров за 46,46 секунды, показав, таким образом, лучшее время в российском сезоне и установив личный рекорд.- Серебро в прыжках с шестом взяла иркутянка Анжелика Краснова-Жук, - сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. – Ее результат 4,65 метра.Кроме этого, в толкании ядра выиграла бронзу с результатом 17,85 метра иркутянка Ирина Кириченко. Всего на два сантиметра ее обошла Олеся Свиридова, занявшая второе место с результатом 17,87. Победа досталась Евгении Соловьевой с результатом 18 метров.