Написать текст 5 6 предложений с прилагательными
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Написать текст 5 6 предложений с прилагательными
Ответ(ы):
Гость:
Осенний лес - самый красивый. Я люблю ходить по узким тропинкам в таком лесу и наслаждаться свежестью воздуха и пением маленьких птиц. Только осенью листочки приобретают разноцветный окрас. А самые красивые листы, листы клёна. Они бывают оранжевыми, красными и даже малиновыми. Я очень люблю такой необычный, цветной и свежий лес
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