Написать текст 5 6 предложений с прилагательными

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Осенний лес - самый красивый. Я люблю ходить по узким тропинкам в таком лесу и наслаждаться свежестью воздуха и пением маленьких птиц. Только осенью листочки приобретают разноцветный окрас. А самые красивые листы, листы клёна. Они бывают оранжевыми, красными и даже малиновыми. Я очень люблю такой необычный, цветной и свежий лес