Сравни и запиши значения слова декарация

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Сравни и запиши значения слова декарация
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Автор: Гость
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Гость:
Это у художественное украшение предмета или помещения
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