Написать текст рассуждение что такое счастье

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Сложно объяснить, что же кроется под словом «счастье«. Это нечто зыбкое, эфемерное, нестабильное и не вечное. Все люди стремятся быть счастливыми, но описать словами всю глубину этого ощущения просто невозможно. Понимание счастья для каждого человека является сугубо индивидуальным. Счастье — это те мгновения жизни, когда все твои мечты, стремления и ожидания вдруг сбываются. Счастье может настигнуть нас когда угодно и где угодно. Оно может проявиться в материальных ценностях, в уюте родного дома, во взаимности любимого человека. Отдельному человеку — свое личное проявление счастья, в зависимости от его жизненной ситуации. Для голодного счастьем станет кусок хлеба, для замерзшего — тепло очага, для уставшего — мягкая постель. Однако все люди могут сойтись во мнении, что счастье — это когда ты и все дорогие и близкие тебе люди здоровы. Можно охарактеризовать счастье как гармонию между внутренним мироощущением человека и окружающей действительностью. Счастье часто проявляется в мелочах. Например, я живу в южном городе и чувствую себя по-детски счастливой, когда выпадает большое количество снега, и он искрится, играет на солнце и поскрипывает при ходьбе. Для тех кто не видел моря, впервые побывать там — это счастье, а для кого-то счастьем становится покорение горной вершины. Аристотель считал, что секрет счастья кроется в самореализации человека. Только тот, кто познал себя, свое предназначение и раскрыл свой потенциал может быть по-настоящему счастлив. И действительно, занятие любимым делом делает нас счастливыми. Близкие люди, стабильность и мирное небо над головой — в этом заключается счастье. Я считаю, что у всех людей, независимо от возраста и места проживания, есть много поводов для того, чтобы быть счастливыми, потому что сама возможность жить, дышать, чувствовать — это уже счастье.