Помогите,пожалуйста с заданием!!!4 кл...очень надо!!!

Английский язык
Помогите,пожалуйста с заданием!!!4 кл...очень надо!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Зайди в интернете на сайт решеба набери Набери решеба по английскому Выбери там свой учебник и страницу
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